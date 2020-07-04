عدل: وضع حجر الأساس لإنجاز أزيد من 6 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة

أعطى الوزير الأول إشارة انطلاق 6010 مساكن بالهضبة الجنوبية لبلدية أولاد فايت من ضمن 145 14 وحدة مبرمجة لفائدة مكتتبي وكالة “عدل” بولاية الجزائر.

كما تم الإنطلاق في مشاريع إنجاز 47 ألف وحدة سكنية، على المستوى الوطني، منها 20 ألف وحدة سكنية بالجزائر العاصمة

وكذا انطلاق عملية توزيع 23 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، منها 7909 وحدة سكنية على مستوى الجزائر العاصمة.

وشدّد جرّاد على ضرورة “مراعاة شروط العيش الكريم والطمأنينة” في إنجاز هذه السكنات، مشيدًا بحرص وكالة “عدل” على عدم انجاز محلات تجارية على مستوى البنايات المنجزة واستبدالها بمراكز تجارية “تتوفر على كافة الشروط اللازمة”.

وجدّد جراد حرص رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة على “خدمة الشعب”، داعيًا عشية الاحتفال بالذكرى الـ58 لعيدي الاستقلال والشباب، إلى “استذكار أمجاد كل أولئك الذين ضحوا في سبيل الوطن وحرّروا الأرض والانسان”.