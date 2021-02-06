عدل: ولوج زهاء 21 ألف مكتتب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بتحديد المواعيد

أعلمت وكالة عدل، أن ما يقارب 21 الف مكتتب من الولوج الى الموقع الالكتروني الخاص بتحديد المواعيد.

وحسب بيان وكالة عدل، فقد تم هذا في الفترة الممتدة من 23 أكتوبر إلى 15 جانفي 2021.

وتشير الاحصائيات الى أن 543 مكتتب حددوا موعدهم من أجل الاستفسار عن تقدم الأشغال.

كما أن 18608 مكتتب حددت مواعديهم لخدمات تجارية و1771 قاطن بسكنات عدل حددوا مواعيد لهم لخدمات فرع التسيير العقاري .

وتشير ذات الاحصائيات إلى أنه تم استقبال 4244 مكتتب، تقدموا الى الوكالة خلال هذه الفترة، وتم التكفل بانشغالاتهم.

وجاءت استفسارات وانشغالات المكتتبين حسب الإحصائيات كالتالي :

5586 تقدموا للاستفسار عن الطعون

2915 للاستفسار عن شاهدة التخصيص

1673 استفسارات عن اختيار المواقع

1420 مكتتب استفسروا عن اجراءات استخراج الوثائق العقود

1262 مكتتب للإطلاع على نتائج الطعون

1671 مكتتب قاموا تسوية وضعية الشطر الثالث و الرابع

145 الاستفسار عن تقدم أشغال التهيئة الخارجية بمختلف المواقع و الورشات

19 من قاطني احياء شكاوي تعطل المصاعد الكهربائية و تم التكفل بها .

وأكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أنه بإمكان مكتتبيها وقانطي سكنات صيغة البيع بالإيجار الولوج لذات التطبيق من تحديد مواعيدهم.

كما تحرص على التزامها الدائم للتكفل بانشغالاتهم –يضيف ذات البيان-.