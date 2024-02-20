عدل 1، 2، 3.. هذا سبب تشييد بنايات عالية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن سبب تشييد بنايات عالية في برامج عدل.

وأوضح، وزير السكن، أن قوام صيغة “عدل” للسكنات، بلغ 630000 وحدة سكنية، 55000 وحدة سكنية في إطار برنامج “عدل 1”. و575000 وحدة سكنية بالنسبة لبرنامج “عدل 2”.

وأشار بلعريبي، إلى أن هذه الوحدات تم إنجازها ضمن أقطاب حضرية ومدن جديدة غلب عليها طابع عمراني. والذي اعتمد أساسا على تشييد بنايات عالية نظرا لنقص الأوعية العقارية. الأمر الذي استلزم وضع 7216 مصعد هوائي في أحياء صيغة البيع بالإيجار على المستوى الوطني. 1525 منها ببرنامج “عدل 1” و5691 مصعد بالنسبة لبرنامج “عدل 2”.

كما أكد وزير السكن، أن نفس النهج العمراني سيتم إتباعه في إنجاز برنامج “عدل 3” بسبب نقص الأوعية العقارية. ولهذا الغرض، كان من الواجب البحث عن سبل التعاون التكنولوجي والاقتصادي لإنجاز مصانع خاصة لإنتاج المصاعد. والتي لن يقتصر دورها على تركيبها في الجزائر وفقط. وفي ذات السياق، نوّه الوزير إلى ضرورة عقد شراكات ثنائية بين المؤسسات المصغرة الجزائرية والمؤسسات الإيطالية. قصد الاستفادة من الخبرات التي تملكها هذه الأخيرة، خاصة وأن الجزائر تحصي نقصا في هذا المجال.

كما تم التطرق إلى إمكانية برمجة لقاءات ثنائية ما بين مؤسسات تركيب المصاعد الهوائية الجزائرية ومؤسسات الإنتاج والإنجاز الإيطالية. وهو ما سيسمح بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.