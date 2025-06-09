عدل: 12 جوان آخر أجل لتفعيل الحسابات وتحميل الملفات

ذكرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم الإثنين، المسجّلين في برنامج عدل 3 الذين تأخروا في تفعيل الحسابات وتحميل الملفات أن آخر أجل سيكون يوم 12 جوان 2025.

وأشار بيان للوكالة، أنه تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، قد تم تمديد الآجال لمدة 20 يوما ابتداءً من 24 ماي 2025.

وعدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، جميع المسجلين الذين تأخروا عن تفعيل حساباتهم. وتحميل ملفاتهم الولوج للمنصة www.aadl.dz قبل انتهاء الآجال المحددة.

كما تم وضع الرقم الأخضر 3040 تحت تصرف المسجلين للمزيد من المعلومات وللإجابة عن الاستفسارات والانشغالات.

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