عدل.. 15 ألف مكتتب يحملون تطبيق “ضبط مواعيدكم” خلال 24 ساعة

كشفت وكالة عدل، إنه قد تم تحميل التطبيق الإلكتروني الجديد لوكالة عدل، من طرف أكثر من 15 ألف مكتتب، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوكالة، تم ضبط أزيد من 2000 موعد بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، من طرف المكتتبين، من أجل التكفل بإنشغالاتهم.

هذا وأطلقت عدل، أمس الإثنين، تطبيقا إلكترونيا خاصا بتحديد مواعيد استقبال المكتتبين، و متابعة ملفاتهم.

والتطبيق هو: AADL –Prise de Rendez-vous

وبإمكان المكتتبين تحميل التطبيق على هواتفهم المحمولة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى Play store ثم كتابة AADL، بعدها التوجه لتحميل التطبيق: AADL –Prise de Rendez-vous.

ادخال رقم التسجيل و الرّمز السري، لطلب موعد الاستقبال “اليوم و الساعة، مع ذكر طبيعة الانشغال”.

و يسمح التطبيق الجديد الذي يدخل في إطار عصرنة ورقمنة و كالة عدل، بتسهيل الاجراءات الخاصة بعملية استقبال المكتتبين ومعالجة انشغالاتهم في ظرف قياسي.