عدل 2،1 و3.. بريد الجزائر يطلق خدمة جديدة

تم اليوم الخميس، بمقر البنك الوطني للإسكان إبرام اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، وبريد الجزائر. والبنك الوطني للإسكان.

وتأتي العملية في إطار تنفيذ خارطة الطريق الحكومية لتطوير الدفع الإلكتروني وكذا الرقمنة الشاملة للخدمات العمومية الموجهة للمواطنين.

كما تسمح هذه الاتفاقية الى استعمال خدمة الدفع الإلكتروني عبر تطبيق بريدي موب. قصد تسديد الأقساط الشهرية الخاصة بمكتتبي برنامجي عدل 1 وعدل 2. فضلًا عن التحضير لتسديد الدفعات الأولى بالنسبة لمكتتبي برنامج عدل 3 باستعمال ذات التطبيق “بريدي موب” .