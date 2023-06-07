عدل.. 211 محل تجاري للبيع في العاصمة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن عرض 211 محل تجاري وخدماتي للبيع في العاصمة. وهذا بالمزايدة وبالتعهدات المختومة.

كما تتواجدة بحي 1500 مسكن عين المالحة موقع 2 ولاية الجزائر. وموقع 1500 مسكن الموقع 1،2. وحي 3254 مسكن عدل الدويرة “أمام الملعب” ولاية الجزائر. حي 600 مسكن عين البنيان ولاية الجزائر.

كما أكدت وكالة عدل، أنه بإمكان المواطنين الراغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة التوجه إلى موقع 416 مسكن عدل عمارة .”E” الطابق الأول -جسر قسنطينة- عين النعجة الجزائر. وذالك لسحب دفتر الشروط.

في حين، حددت آخر أجل لسحبه بـ 15 يوم ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان أما عن آخر أجل لإيداع العروض. فحدد باليوم 15 من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00 بمقر مديرية الجهوية الجزائر العاصمة شرق. أما عن فتح الأظرف فسيكون في جلسة علنية في نفس المقر. وذلك في اليوم الموافق لتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 13:00.