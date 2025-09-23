عدل 3.. أوامر باستحداث تطبيق رقمي جديد

أصدر وزير السكن محمد طارق بلعريبي، توجيهًا بضرورة استحداث تطبيق رقمي يهدف إلى جمع ومتابعة كافة المعلومات المتعلقة بإنجاز المشاريع السكنية ضمن برنامج “عدل 3”.

يأتي هذا الإجراء لضمان تتبّع آني ودقيق لمراحل الإنجاز وجودة المشاريع، بالإضافة إلى الاطلاع الكامل على الملفات الإدارية المرتبطة بها.

ويتضمن التطبيق الرقمي معلومات محددة تشمل الموقع الجغرافي لكل مشروع، بيانات مكاتب الدراسات المكلفة بمتابعة الإنجاز، مؤسسات التنفيذ، رخص البناء، ونسخًا رقمية من العقود وغيرها من الوثائق ذات الصلة.

ويهدف هذا النظام إلى تسهيل اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإدارة المركزية لوكالة “عدل” في الوقت المناسب، ما يعزز من شفافية العمل ويسرع وتيرة الإنجاز.