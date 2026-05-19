عدل 3.. إطلاق إنجاز 73 بالمائة من سكنات الشطر الأول

كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، عن إطلاق إنجاز 73 بالمائة من سكنات الشطر الأول ضمن برنامج البيع بالإيجار “عدل 3″، عبر مختلف ولايات الوطن.

وأضافت وكالة الأنباء، في خبر نشرته على صفحتها الرسمية بفايسبوك، أن عدد الوحدات السكنية المسجلة ضمن برنامج البيع بالإيجار “عدل 3″، والتي انطلقت بها الأشغال، قدر بـ 146.640 وحدة سكنية عبر مختلف ولايات الوطن من أصل 200 ألف وحدة التي تمثل الشطر الأول من البرنامج وهو ما يعادل 73 بالمائة

وأضافت وكالة الأنباء، أن التقدم المسجل منذ بداية العام الجاري يأتي في إطار تجسيد عملية إنجاز 200 ألف وحدة سكنية مبرمجة كشطر أول من البرنامج والمسجل في اطار قانون المالية لسنة 2025. وهذا بعد رفع العراقيل الإدارية واستكمال مرحلة المناقصات الخاصة باختيار مكاتب الدراسات التقنية المكلفة بالمتابعة الميدانية للمشاريع.