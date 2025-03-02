عدل 3.. إطلاق منصة رقمية لتحديث بيانات المكتتبين

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، رياض قمداني، أن الوكالة ستطلق، ابتداءً من الأسبوع المقبل، منصة رقمية جديدة لتحديث بيانات المكتتبين في عدل 3.

وكشف ذات المسؤول، خلال حلوله ضيفاً على الإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الوكالة ستطلق، ابتداءً من الأسبوع المقبل، منصة رقمية جديدة تهدف إلى تمكين جميع المسجلين في المرحلة الأولى، وليس فقط المقبولين مؤقتًا، من تحديث وتصحيح بياناتهم ومعالجة الطلبات.

وأوضح أنه يمكن الوصول إلى هذه المنصة، عبر الموقع الرسمي للوكالة.

وأضاف قمداني أن مكاتب دراسات متخصصة، تضم مهندسين وشبابًا متخرجين من الجامعات الجزائرية، تعمل حاليًا على دراسة الشكل العمراني للمساكن في إطار مشروع “عدل 03”.

مشيرا إلى أن هذا البرنامج “سيشمل جميع ولايات الجزائر، بما في ذلك الولايات المنتدبة التي تم استحداثها مؤخرًا. في إطار التقسيم الإداري الجديد الذي أقرّه رئيس الجمهورية”.