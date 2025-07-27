“عدل 3”.. الإطلاع على النتائج اليوم وهذه هي الطريقة

يتمكن اليوم الأحد، المسجلين في صيغة البيع بالإيجار “عدل3” الإطلاع على نتائج دراسة ومعالجة الملفات الخاصة بهم، حسب ما سبق وأن أعلنت عنه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

ونشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أمس السبت، فيديو توضيحي حول كيفية الإطلاع على نتائج دراسة. ومعالجة الملفات للمسجلين في برنامج “عدل3”.

وأوضح الفيديو، أنه على المسجلين وفي خطوة أولى الولوج إلى المنصة www.aadl.dz وبعد إدخال المعلومات الخاصة بالمسجل. يجب التوجه إلى خانة اكتتاب ثم الضغط على قبول للإطلاع على نتيجة دراسة ومعالجة الملف.

وبعد الضغط على خانة قبول يظهر للمسجل إشعار، يؤكد القبول المبدئي.

وفي حالة ظهور نتيجة غير مقبول، على المسجل التوجه إلى خانة غير مقبول، أين يظهر إشعار رفض يوضح سبب رفض ملف الاكتتاب، والوثائق التي يجب تحميلها وذلك لأجل إعادة دراسة ومعالجة الملف.

وبخصوص تحميل ملف الطعن، يجب النقر على خانة طعن ثم يقوم المسجل بتحميل الوثائق المطلوبة وبعد الانتهاء من هذه العملية، يظهر إشعار يؤكد تحميل الملف بنجاح.

للإطلاع على الفيديو التوضيحي يرجى النقر على الرابط:

https://www.facebook.com/DGAADL/videos/1888499775334035

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