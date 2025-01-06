عدل 3.. الإنطلاق في إنجاز 200 ألف وحدة سكنية في 2025

كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم الإثنين، عن إبرام إتفاقية مالية، للإنطلاق في إنجاز الشطر الأول من سكنات عدل 3، والمقدر بـ200.000 وحدة سكنية المعنية بالانطلاق في سنة 2025.

وحسب بيان للوزارة، تم اليوم الإثنين، إبرام اتفاقية مالية بين البنك الوطني للإسكان، بصفته البنك الرائد للتجمع البنكي و6 بنوك عمومية وهي “الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك CNEP - البنك الوطني الجزائري BNA – بنك الجزائر الخارجي BEA – بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR – القرض الشعبي الجزائري CPA – بنك التنمية المحلية BDL”.

الاتفاقية من شأنها تسخير الموارد المالية اللازمة بغرض تمويل انجاز المشاريع السكنية بصيغة “عدل 3”. ويتعلق الأمر بالشطر الأول المقدر بـ200.000 وحدة سكنية المعنية بالانطلاق في سنة 2025.

ويضمن هذا التمويل، توفير 62 بالمائة، من قيمة السكن و38 بالمائة المتبقية يسددها المستفيد عبر 5 دفعات، حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 24-203 الصادر في 25 يونيو 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ سنة 2001، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء مساكن البيع عن طريق الإيجار.