عدل 3: الانطلاق في انجاز السكنات بورقلة

أشرف اليوم الثلاثاء، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل رفقة والي ولاية ورقلة على وضع حجر اساس لمشروع 1600 وحدة سكنية صيغة البيع بالإيجار عدل 3 بالقطب الحضري العمراني 27 فبراير 1962 بولاية ورقلة.

وجاء إشراف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بتكليف من وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي.

