عدل 3.. الشروع في إنجاز المدارس بالتوازي مع انطلاق السكنات 

أمر وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، بالشروع في إنجاز التجهيزات التربوية بالتوازي مع انطلاق الأشغال في مختلف المشاريع السكنية.

ووجّه الوزير، خلال الاجتماع المنعقد اليوم، إلى مدراء التجهيزات العمومية عبر ولايات الوطن، تعليمات تقضي بالشروع في إنجاز التجهيزات التربوية بالتوازي مع انطلاق الأشغال في مختلف المشاريع السكنية.

وتأتي هذه التعليمات، بالتوازي مع إعطاء إشارة انطلاق إنجاز 46 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” عبر كامل التراب الوطني في شطرها الأول.

كما أمر الوزير، بالتمكين من انجاز واستلام مجمعات سكنية مدمجة، وذلك في إطار تصوّر عمراني حديث يُراعي المعايير الجمالية والوظيفية. ويعبّر عن هوية عمرانية جزائرية متطورة.

ودعا الوزير مكاتب الدراسات إلى بذل جهد أكبر في تصميم مؤسسات تربوية ذات طابع هندسي متميّز. يعكس الحداثة ويحترم المعايير البيداغوجية. على غرار النموذج الرائد الذي شهدناه هذه السنة في إحدى المدارس بولاية الأغواط.

كما أسدى وزير السكن تعليمات تقضي بإنشاء لجان خاصة لمتابعة المشاريع برئاسة مدير السكن لكل ولاية. مُشكلة من مدير التجهيزات العمومية ومدير التربية. وذلك بهدف معالجة العراقيل ميدانيا، وضمان متابعة دقيقة لانجاز المشاريع التربوية. خاصة داخل الأحياء السكنية الجديدة بما يضمن تسليمها في آجالها وبالجودة المطلوبة.