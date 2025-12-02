عدل 3.. انطلاق انجاز أكثر من 13 ألف سكن عبر 4 ولايات

كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم الثلاثاء، أن عدد السكنات التي تم توطينها منذ إعطاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إشارة انطلاق أول مشروع بولاية قسنطينة إلى 13050 وحدة سكنية لصيغة برنامح البيع بالإيجار “عدل 3”.

هذا وأشرف اليوم الثلاثاء، رياض قمداني، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. رفقة والي ولاية المدية، جيلالي دومي، على وضع حجر أساس لمشروع 1400 وحدة سكنية صيغة البيع بالإيجار”عدل “.

وتعد هذه المحطة الرابعة لعملية توطين برنامج “عدل “3 فيما بلغ عدد السكنات التي تم توطينها. منذ إعطاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إشارة انطلاق أول مشروع بقسنطينة إلى 13050 وحدة سكنية لـ “عدل 3 “.

حيث تم توطين 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي قسنطينة. و1600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني ( البكرات ) بولاية ورقلة. بالإضافة إلى 2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد ولاية سعيدة، كذلك 1400وحدة سكنية بولاية المدية.

جدير بالذكر أن هذا جاء تنفيذا لتوجيهات وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي. حيث تتواصل عملية توطين 46000 وحدة سكنية لصيغة برنامح البيع بالإيجار “عدل “3 بمختلف ولايات الوطن.

