“عدل 3”.. انطلاق انجاز 1500 وحدة سكنية بغليزان

أشرف اليوم السبت، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، رياض قمداني، رفقة والي ولاية غليزان، كمال بركان، على وضع حجر الأساس لمشروع 1500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3” بولاية غليزان.

وتأتي هذه العملية عملا بتوجيهات وزير السكن و العمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي. الرامية إلى المواصلة في عملية توطين برنامج “عدل 3” بمختلف ولايات الوطن. حيث تعد هذه هي المحطة التاسعة والمتضمنة مواصلة توطين برنامج عدل 3.

جدير بالذكر أن عدد السكنات التي تم توطينها منذ إعطاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إشارة انطلاق أول مشروع بقسنطينة. بلغ 21215 وحدة سكنية صيغة عدل 3. موزعة كالتالي 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي قسنطينة. 1600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني ( البكرات) بولاية ورقلة. 2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد بولاية سعيدة. 1400 وحدة سكنية بولاية المدية. 1000 وحدة سكنية ببولحاف الدير بولاية تبسة. 2400 وحدة سكنية بولاية معسكر . 1150 وحدة سكنية بولاية الأغواط. 2115 وحدة سكنية بولاية المسيلة. 1500وحدة سكنية بولاية غليزان.

