عدل 3.. بلديات العاصمة تفتح أبوابها ليلة اليوم

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، عن فتح كافة شبابيك مصلحة الحالة المدنية على مستوى جميع بلديات العاصمة البالغ عددها 57 بلدية، بالفترة الليلية، إبتداء من اليوم.

ويأتي ذلك، حسب بيان لمصالح الولاية، لإستكمال إستخراج الوثائق المتعلقة بملفات عدل 3.

حيث ستفتح كافة شبابيك مصلحة الحالة المدنية على مستوى جميع بلديات العاصمة البالغ عددها 57 بلدية، أبوابها إبتداء من اليوم الجمعة. وذلك من الساعة التاسعة مساء، إلى غاية الحادية عشر والنصف مساء.

ويأتي ذلك، قصد تمكين الساكنة من استخراج الوثائق المطلوبة في ظروف جيدة، إلى غاية نهاية هذه العملية.