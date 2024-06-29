عدل 3: تغيير توقيت فتح منصة التسجيلات

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن فتح المنصة الإلكترونية للإكتتاب في برنامج عدل 3 يوم 5 جويلية المقبل بداية من الساعة التاسعة ليلا.

وقال وزير السكن، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن منصة الإكتتاب في اليوم الأول ستكون متاحة ما بين الساعة الـ21 سا إلى غاية الساعة الـ3سا صباحا.

وأضاف وزير السكن، أن منصة الإكتتاب في اليوم الموالي ستكون متاحة ما بين الساعة 8 صباحا إلى غاية الـ 18 مساء. للسماح لأكبر عدد من المواطنين التسجيل في هذه الصيغة.

وأوضح الوزير، أن تغيير التوقيت جاء لضبط الأمور التقنية، ونزولا عند رغبة الجماهير الرياضية من أجل منحهم الفرصة للتسجيل بأريحية في هذا البرنامج.