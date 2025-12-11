عدل 3.. تفاصيل عدد السكنات المخصصة عبر هذه الولايات

أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن عدد السكنات التي تم توطينها منذ إعطاء رئيس الجمهورية إشارة انطلاق أول مشروع بقسنطينة بلغت 19715 وحدة سكنية في برنامج “عدل 3”.

وهذا عملا بتوجيهات وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية الرامية إلى المواصلة في عملية توطين برنامج “عدل 3” بمختلف ولايات الوطن.

ويوزع عدد السكنات التي تم توطينها كالتالي :

8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي قسنطينة

1600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني (البكرات) ولاية ورقلة

2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد ولاية سعيدة.

1400 وحدة سكنية بولاية المدية

1000 وحدة سكنية ببولحاف الدير ولاية تبسة

2400 وحدة سكنية ولاية معسكر

1150 وحدة سكنية ولاية الأغواط

وقد أشرف المدير العام لوكالة “عدل”، رياض قمداني، اليوم الخميس، رفقة والي ولاية المسيلة، نجم الدين طيار، على وضع حجر الأساس لمشروع 2115 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3” بالولاية.

وتعد هذه المحطة هي الثامنة والمتضمنة مواصلة توطين برنامج “عدل 3”.