عدل 3.. تمديد آجال تحميل الطعون

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن تمديد آجال تحميل الطعون المتعلقة ببرنامج عدل 3، إلى غاية 6 سبتمبر 2025 كآخر أجل.

وجاء في بيان للوكالة، أنه وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1446 الموافق لـ 26 ديسمبر 2024. الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. تدعو الوكالة، المسجلين في برنامج عدل 3. والمعنيين بتحميل الطعون عبر المنصة الإلكترونية: www.aadl.dz، إلى استكمال الإجراءات المتعلقة بتحميل ملف الطعن في الآجال المحددة.

وأكدت الوكالة أنه قد تم تمديد آجال تحميل الطعون إلى غاية 6 سبتمبر 2025 كآخر أجل.

وتُعد عملية تمديد الآجال فرصة إضافية لتمكين جميع المعنيين من استكمال إجراءاتهم. كما تهدف هذه العملية إلى تسهيل دراسة ومعالجة ملفاتهم في أقرب الآجال.

ودعت الوكالة، الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات، الاتصال بالرقم الأخضر 3040 للإجابة عن استفساراتهم.