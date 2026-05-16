عدل 3.. تمديد آجال تسديد المرحلة الثانية من الشطر الأول

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، لمكتتبي برنامج عدل 3، المقبلين على تسديد المرحلة الثانية من الشطر الأول، أنه تم تمديد فترة التسديد لـ 30 يوما إضافية.

وجاء في بيان للوكالة، أن مكتتبي عدل 3 المقبلين على تسديد المرحلة الثانية من الشطر الأول 50 بالمائة، والشطر التكميلي بالنسبة للذين قاموا بتغيير صنف السكن، سيستفيدون من تمديد لفترة التسديد لـ30 يوما إضافية.

ودعت الوكالة، الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات، أنها تضع تحت تصرفهم الرقم الأخضر 3040 للإجابة عن استفساراتهم وانشغالاتهم.