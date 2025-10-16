عدل 3..توضيحات هامة حول الطعون وشروط الاستفادة

أكد مدير السكن بولاية سطيف عبد الحليم ملاط، أن أي شخص سجل في برنامج عدل 3 له الحق في الاستفادة من السكن. مشيرا إلى أنه سيتم الفصل فيها بأقرب وقت.

وعن شروط الاستفادة من سكنات عدل 3، أوضح مدير السكن، أن الشرط الأساسي يتعلق في عدم الاستفادة من السكن أو قطعة أرض أو إعانة.

وبخصوص السكنات، يجب أن تكون أقل من 50 متر مربع للملكية الخاصة. وأقل من 70 متر مربع لسكنات الميراث.

أما القطع الأرضية فيجب أن تتراوح بين 120 متر مربع في مدينة سطيف. و150 متر مربع في الهضاب العليا.

