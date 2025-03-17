عدل 3.. توضيح بخصوص كشف الراتب

أوضحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، حول عملية تحميل كشف الراتب، للمسجلين في برنامج عدل 3.

وحسب ما نشرته الوكالة، وبخصوص المسجلين الذين تحصلوا على منح خلال شهر جوان 2024. فإنه لا يمكن احتساب المنح في كشف الراتب لشهر جوان 2024، حيث على المسجل تحميل كشف الراتب بشكل عادي.

وبخصوص المسجلين الذين تحصلوا على عطل مرضية خلال شهر جوان 2024. فما عليهم سوى تحميل كشف الراتب لشهر جوان 2024 وإتمام عملية التسجيل بشكل عادي.

أما بالنسبة للمسجلين الذين يتقاضون رواتبهم نقدا، فهم ملزمون بتحميل كشف الراتب لشهر جوان 2024.