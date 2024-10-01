عدل 3.. توفير الأوعية العقارية في 16 ولاية

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، بمقر البنك الوطني للإسكان. تضمن عرضاً حول توفير الأوعية العقارية الخاصة بتوطين أو احتضان برنامج “عدل 3”.

وحسب بيان للوزارة، تمّ تقديم عرض تضمن توفير الأوعية العقارية الخاصة بتوطين أو احتضان برنامج “عدل 3”. ومختلف البرامج الأخرى وهذا بالنسبة للولايات الحاضرة بالإجتماع.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات الشلف، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران، الوادي، عين تيموشنت، غليزان، الأغواط، تيارت، سعيدة، معسكر، البيض، تيسمسيلت، المغير، ورقلة.

وحسب ذات البيان، فإن الأوعية العقارية المتوفرة، بلغت مساحتها إلى حد الآن 8558 هكتارا بهذه الولايات “16”. وهو ما يعكس مدى تجنيد المصالح من خلال التنسيق مع الولاة الذين وجه لهم الوزير شكراً خالصاً. وكذا مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء عبر كافة ربوع الوطن.

وأمر الوزير المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، بضرورة إيفاد مدراء من الوزارة ومعاينة جميع الأوعية العقارية. من أجل تخطيط حضري منسجم ومستدام بالنظرة المستقبلية وفقاً لهندسة معمارية حديثة.

ويأتي الإجتماع مواصلةً لسلسلة اللقاءات التي أقرها وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي مع المدراء التنفذيين. التابعين للقطاع تقييما لعملية توزيع السكنات في 5 جويلية الفارط. وتحضيراً لعملية توزيع السكنات المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل.

كما ضم كل من: الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، المفتش العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام للسكن لوزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام للتعمير، والهندسة المعمارية والبناء لوزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام لوكالة الوطنية لتحسن السكن وتطويره (عدل)، المدير العام لمجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري.