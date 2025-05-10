عدل 3.. توقيع اتفاقية ثلاثية لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية

وقّعت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم السبت، اتفاقية ثلاثية مع كل من البنك الوطني للإسكان ووكالة تحسين السكن وتطويره “عدل”.

وتتعلق الاتفاقية، بوضع الإطار المالي والتنظيمي لتجسيد الشطر الأول من برنامج “عدل 3″، الذي يشمل 200 ألف وحدة سكنية.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسار تنفيذ البرنامج، حيث أكد المدير العام للسكن، محمد مرجاني، أن الاتفاقية تحدد الكيفيات والشروط المتعلقة بتمويل المشروع.

موضحا أن البنك الوطني للإسكان سيتكفل بتغطية 62% من كلفة الإنجاز. بينما يتحمل المستفيدون النسبة المتبقية والمقدرة بـ38% كمساهمة شخصية، على خمسة 5 أقساط، مثل ما يحدد القانون.

وأشار مرجاني إلى أن الاتفاق سيمكن من تسريع وتيرة الإنجاز، خاصة وأن البرنامج يوجد حاليا في مراحل متقدمة.

وينتظر أن يساهم هذا البرنامج في تلبية الطلب الوطني المتزايد على السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.