عدل 3: زيادة عدد الأشطر.. تمديد فترة تسديد ثمن المسكن

قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن صيغة “عدل 3” تم تنظيمها بشكل ناجح.

وأضاف وزير السكن خلال كلمة له على هامش تدشين مقر وكالة عدل بالعاصمة، أنه تم زيادة عدد الأشطر إلى 5 عوض 4 أشطر. بالإضافة كذلك إلى تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة حسب الحالة وذلك مراعاة لمستوى دخل المكتتبين وأزواجهم.

وأشار الوزير، إلى أنه تم اعتماد إجراء الكفيل لتسهيل دفع مبالغ الأقساط المتبقية من ثمن المسكن المخصص للبيع بالإيجار. لغرض تخفيف العبئ على المستفيدين وذوي الأعمار المتقدمة. ناهيك عن إدراج المنصة الالكترونية كبوابة للتسجيل في عدل 3 وكذا تسيير ملف الاكتتاب إلى غاية تسليم المفاتيح.

وأوضح الوزير، أنه تم التأكيد على وجوب تطبيق شروط القابلية في الإكتتاب على المترشح وزوجه. وإعطاء مفهوم أوسع لشرط عدم تملك المكتتب أو الزوجة لعقار. وذلك باعتماد الملكية بجميع أشكالها بما فيها الحيازة والشيوع مع جعل الزوجين متضامنين فيما يخص الدخل.