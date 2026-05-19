عدل 3.. طابع عمراني خاص لهذه الولايات 

كشفت الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن “عدل” أن عدد الوحدات السكنية المسجلة ضمن برنامج “عدل 3″، والتي انطلقت بها الأشغال تقدر بـ 146.640 وحدة سكنية عبر مختلف ولايات الوطن.

وهذا العدد من أصل 200 ألف وحدة التي تمثل الشطر الأول من البرنامج، وهو ما يعادل 73 بالمائة.

وحسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم لدى وكالة “عدل”، فقد استفادت ولاية الجلفة ضمن هذا البرنامج من 1500 وحدة سكنية انطلقت الاشغال بها بصفة كاملة. بينما بلغت نسبة إنجاز مشروع 1000 وحدة سكنية ما يفوق 20 بالمائة.

في حين خصصت لولاية المدية حصة مقدرة بـ 1400 وحدة سكنية انطلقت بها الأشغال كليا. والأمر ذاته بالنسبة لولاية الطارف بحصة مقدرة بـ 870 وحدة سكنية.

كما انطلقت أشغال الإنجاز بشكل كامل بولاية وهران التي استفادت من 8150 وحدة سكنية. وعين تموشنت بـ2000 وحدة وميلة بـ2225 وحدة سكنية. منها 400 وحدة بلغت نسبة الإنجاز بها 50 بالمائة بدائرة شلغوم العيد.

وتم إطلاق أشغال إنجاز 1500 وحدة بأم البواقي منها مشروع 600 وحدة التي سجلت نسبة إنجاز بـ 50 بالمئة، وبرج بوعريريج بـ4000 وحدة سكنية. إضافة الى ولاية المسيلة بـ 2115 وحدة منها مشروع 1615 وحدة الذي سجل نسبة تقدم بـ 25 بالمائة.

وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قد باشرت عمليات التحضير للانطلاق في إنجاز مشاريع “عدل 3” عبر عدة محطات رئيسية.

وتم بتاريخ 5 جويلية 2025 إعطاء إشارة انطلاق اشغال تهيئة 16 قطبا حضريا بمساحة إجمالية تقدر بـ34 ألف هكتار، لاحتضان برنامج “عدل 3”.

طابع عمراني خاص بولايات جنوب الوطن

أما بالنسبة لولايات الجنوب، فقد تم اعتماد نمط عمراني يتماشى مع الخصوصيات المناخية للمنطقة.

ويشهد مشروع إنجاز 1600 وحدة سكنية بولاية ورڨلة تخصيص تصميم هندسي يضم 800 شقة من صيغة “F3” بمساحة 70 مترا مربعا. و800 شقة من نوع “F4” بمساحة 85 مترا مربعا.

وأكدت وكالة “عدل” أن جميع مشاريع “عدل 3” تنجَز بمواد بناء جزائرية وبأيد عاملة محلية، مع الحفاظ على الهوية العمرانية للمنطقة.

وتشيَّد هذه السكنات وفق نمط معماري يراعي المناخ المحلي من خلال إنجاز بنايات أرضية تضم أربع شقق فقط.

وهذا ما يسمح بتقليص المساحات المعرضة لأشعة الشمس، مع تزويد كل سكن بجهازي تبريد لضمان راحة السكان.

وسيتم تسليم سكنات “عدل 3” لمكتتبيها قبل نهاية السنة الجارية. حسب تصرح وزير السكن خلال افتتاح المعرض الدولي للبناء ومواد البناء “باتيماتيك” .