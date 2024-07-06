عدل 3.. طوابير طويلة واكتظاظ في مقاهي الأنترنت

عرفت مقاهي الأنترنت منذ ليلة أمس الجمعة، إكتظاظا كبيرا وطوابير طويلة للمواطنين الراغبين في التسجيل بصيغة “عدل 3”.

ولجأ العشرات من المواطنين من مختلف الفئات العمرية وحتى النساء إلى مقاهي الأنترنت وحجزوا أماكنهم ساعات قبيل انطلاق العملية وفتح الموقع. طمعا في الظفر بأنترنت عالية التدفق والتعرف على خبايا التسجيل للذين يجهلون مراحل العملية.

وبقيت مقاهي الأنترنت مفتوحة إلى غاية إنتهاء المدة المحددة أمس أي بعد الثالثة صباحا. كما عرفت طوابير طويلة منذ الصباح الباكر من اليوم السبت أي قبيل انطلاق العملية على الثامنة صباحا.

إفتتح صبيحة اليوم السبت الموقع المخصص للتسجيل في عدل 3. بالإضافة كذلك إلى تطبيق إلكتروني على الهاتف النقال لليوم الثاني على التوالي.

وانطلقت مساء أمس الجمعة على الساعة التاسعة ليلا عملية التسجيل في برنامج البيع بالإيجار لسنة 2024 “عدل 3”. والتي ستكون رقمية بنسبة 100 بالمائة بعد إطلاق منصة رقمية خاصة بهذه العملية.

وبهدف تسهيل عملية التسجيل، أطلقت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. سهرة الخميس المنصة الرقمية الخاصة بعملية التسجيل و التي تتوفر على موقع وتطبيق إلكترونيين.