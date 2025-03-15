عدل 3.. عملية تحميل الملفات ليس لها أجل محدد

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن العملية الثانية المتعلقة بفتح حسابات المسجلين ببرنامج عدل 3، وتحميل الملفات وإرسالها، ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة.

وأكد الوزير، أن هذه العملية مفتوحة، وليس لها أجل محدد، وستستمر حتى يتم السماح للمسجلين في عدل 3، بفتح حساباتهم وتحميل ملفاتهم.

وكشف الوزير، أنه وإلى غاية صبيحة اليوم السبت، قام قرابة مليون و200 ألف مسجل، بفتح حساباتهم. فيما قام 237 ألف مسجل بإرسال ملفاتهم، من بين إجمالي مليون و400 ألف مسجل ببرنامج عدل 3.

ودعا الوزير، المعنيين، بالقيام بهذه العملية بكل أريحية، وتفادي الإزدحام الذي يتم تسجيله على مستوى البلديات، لأن الوقت موجود ومتاح. موضحا أن عملية فتح الحسابات وتحميل الملفات، ليس لها علاقة مع الترتيب.