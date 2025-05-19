عدل 3: غدا الثلاثاء آخر أجل لتفعيل الحسابات وتحميل الملفات

تنتهي غدا الثلاثاء، 20 ماي 2025، عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات الخاصة بالمسجلين في برنامج عدل 3.

وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، قد أعلنت قبل فترة، أنه تم تحديد تاريخ 20 ماي 2025 كآخر أجل للانتهاء من عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات.

فيما تم تذكير المتأخرين بتاريخ 15 أفريل الفارط بالولوج إلى المنصة www.aadl.dz لإتمام الإجراءات اللازمة.

ودعت الوكالة المتأخرين إلى ضرورة استكمال هاته العملية قبل استنفاذ الوقت المتبقي من التاريخ المحدد أعلاه.

وللراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات، الاتصال بالرقم الأخضر 3040، للإجابة عن استفساراتهم وانشغالاتهم.