عدل 3.. فتح المجال للمكتتبين للطعن في نوعية الشقة

طمأنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، المسجلين المقبولين مبدئيا في صيغة “عدل 3″، أنها ستفتح المجال لجميع المسجلين الذين دفعوا الشطر الأول “المرحلة الأولى” إمكانية الطعن في نوعية الشقة “3 غرف أو 4 غرف”.

وجاء في بيان للوكالة، أنه وبعد حصول المسجلين المقبولين مبدئيا في صيغة “عدل 3” على أوامر دفع الشطر الأول “المرحلة الأولى”. ستفتح الوكالة المجال لجميع المسجلين الذين دفعوا الشطر الأول، إمكانية الطعن في نوعية الشقة “3 غرف أو 4 غرف”. وستتم عملية التسوية بما يسمح به القانون.

ودعت الوكالة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات، أنها تضع تحت تصرفهم الرقم الأخضر 3040 للإجابة عن استفساراتهم وانشغالاتكم.