عدل 3.. فيديو توضيحي حول كيفية الإطلاع على النتائج

نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، فيديو توضيحي حول كيفية الإطلاع على نتائج دراسة ومعالجة الملفات للمسجلين في برنامج عدل 3.

وحسب ما جاء في الفيديو التوضيحي، يجب الولوج إلى المنصة، وبعد إدخال المعلومات الخاصة بالمسجل. عليه التوجه إلى خانة الإكتتاب ثم الضغط على قبول للإطلاع على نتيجة دراسة ومعالجة الملف.

وبعد الضغط على قبول يظهر لك إشعار، يؤكد لك القبول المبدئي.

وفي حالة ظهور نتيجة غير مقبول، على المسجل التوجه إلى خانة غير مقبول، أين يظهر لك إشعار رفض. يظهر لك سبب رفض ملف الإكتتاب، والوثائق التي يجب تحميلها وذلك لأجل إعادة دراسة ومعالجة ملفك.

ولتحميل ملف الطعن، أنقر على خانة طعن ثم قم بتحميل الوثائق المطلوبة. وبعد الإنتهاء من هذه العملية، يظهر لك إشعار يؤكد تحميل ملفك بنجاح.

https://www.facebook.com/DGAADL/videos/1888499775334035