عدل 3.. كناب-بنك يطلق قرضا جديدا لتمويل تسديد الأشطر

أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب-بنك”، اليوم السبت، عن إطلاق قرض جديد موجه لمكتتبي برنامج سكنات البيع بالايجار “عدل 3″، يتيح تمويل كامل مبلغ المساهمة الشخصية، وبنسبة فائدة مدعمة قدرها 1 بالمائة.

وجاء في بيان للبنك العمومي، أن هذا التمويل موجه لمكتتبي صيغة “عدل” من الأجراء أو المتقاعدين، الذين تقل أعمارهم عن 70 سنة، ذوي الدخل الشهري الصافي الذي يتراوح بين 24.000 دج وستة أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون. وهذا لمدة قصوى تصل إلى 25 سنة، مع توطين رواتبهم أو معاشاتهم لدى كناب-بنك.

ويستفيد الطالب من شرائح القرض تبعا لأوامر الدفع، ويجسد هذا المنتج المالي الجديد التزام كناب-بنك بالمساهمة في تسهيل الولوج إلى السكن. واقتراح حلول مالية ملائمة لاحتياجات الجزائريين في إطار برنامج “عدل”.