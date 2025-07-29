عدل 3.. مليون و170 الف مسجل اطّلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم

كشفت وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم، عن عدد المسجلين في صيغة “عدل 3” الذين تمكنوا من الاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم، وتحميل إشعار القبول أو الرفض مباشرة عبر حساباتهم الشخصية.

وأوضحت وكالة عدل في بيان لها، أن عدد المسجلين في صيغة “عدل 3” الذين تمكنوا من الاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم بلغ أزيد من 1.170.000 مسجل.

كما أكدت الوكالة أنه لليوم الثالث على التوالي، يواصل المسجلون الولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للاطلاع على نتائج دراسة الملفات المودعة، وذلك في ظروف تقنية جيدة.

وذكّرت الوكالة كافة المعنيين الذين تم رفض ملفاتهم، أنه بإمكانهم تقديم طعونهم حصريًا عبر المنصة ذاتها، مع إرفاق الطعن بالوثائق المطلوبة، والحرص على احترام الآجال القانونية المعتمدة.

وجددت وكالة عدل التأكيد، على أن كافة الإجراءات المتعلقة بتقديم الطعون وتحميل الوثائق تتم بطريقة رقمية، حرصًا منها على تبسيط الإجراءات دون التنقل إلى مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.