عدل 3.. موعد الإنطلاق وطريقة الإكتتاب وثمن السكن

كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، عن جديد عدل 3، والتي أمر رئيس الجمهورية بإطلاقها بداية العام المقبل 2024.

وأورد الوزير في تصريحات صحفية من ولاية بشار، أنه تم وضع فوج عمل على مستوى الوزارة. والذي يعمل على التحضير لإطلاق عدل 3. حيث يقوم بتحيين المراسيم التنفيذية للإنطلاق في المشروع.

وعن جديد صيغة عدل 3، قال الوزير، أن اللإكتتاب سيكون رقميا، في كل مراحله “0 ورق”. وسيعتمد في التسجيلات على رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الإجتماعي للمكتتبين.

وحول موعد الإنطلاق في التسجيلات، قال بلعريبي، أنه سيكون قبل السداسي الأول لسنة 2024. تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية. حيث سيتم الإنطلاق في الإكتتاب وفي الإنجاز لأن نفس فريق العمل يقوم بمعاينة القطع الأرضية الخاصة بالمشروع، على مستوى كل الولايات.

وحول شروط الإكتتاب، قال الوزير، أنه لا يوجد تحديد لسن المتقدمين للإكتتاب في سكنات عدل 3.

مشيرا إلى نقطة مهمة بخصوص ثمن المساكن، قائلا أن قيمتها ستتغير مقارنة بصيغتني عدل 1 وعدل 2. لأن كل المواد التي تدخل في إنجاز سكنات عدل عرفت ارتفاعا، وهو ما سيتم أخذه بعين الإعتبار.

وأوضح بلعريبي، أن الفرق الوحيد، في الصيغة الجديدة لعدل، سيكون في قيمة السكن، بسبب ارتفاع قيمة مواد البناء، مع الأخذ بعين الإعتبار، مدخول المواطنين.