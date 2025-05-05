عدل 3: نمط عمراني جديد ومكيّف حسب خصوصيات كل منطقة 

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن النمط العمراني الذي سيتم اعتماده في برنامج “عدل 3” سيكون جديدا ومختلفا كليا عن البرامج السابقة.

وأوضح المسؤول ذاته، أن الوكالة ستراعي في تصور النمط العمراني الجديد خصوصيات كل منطقة من مناطق الوطن، بما يضمن انسجام البنية العمرانية مع الطابع المحلي والاجتماعي والبيئي لكل جهة.

وفي السياق ذاته، أكد المدير العام أن النمط المعتمد في “عدل 3” سيكون مكيّفًا حسب ثلاث مناطق رئيسية. وهي الهضاب العليا، الشمال، والجنوب.

مشيرًا إلى أن كل منطقة ستستفيد من طابع عمراني يتناسب مع طبيعتها الجغرافية والمعمارية، بما يضمن نوعية أفضل في الإنجاز والعيش.