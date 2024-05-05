عدل 3.. هذا ما كشفه وزير السكن

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، اليوم الأحد، أنه تم التحضير بطريقة جيدة، لبرنامج عدل 3.

وقال بلعريبي على هامش إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية. “سيتم التحدث على برنامج عدل 3 في وقته المناسب. حضرنا أنفسنا بطريقة جيدة، استنتجنا العبر ونقاط الضعف فيما قمنا به في عدل2”.

وأضاف وزيرالسكن “هو برنامج ضخم ينتظره جميع المواطنين. وليس الوحيد فقط، بل هنالك برامج كثيرة”.

وتابع الوزير “في قانون المالية لسنة 2024، 460 الف سكن مبرمج دون سكنات عدل 3 التي سننطلق فيها. يعني سنة 2024 هي السنة التي سننطلق فيها برقم كبير من السكنات في قانون المالية تقريبا 313 مليار دبنار جزائري. وهي مسخرة للسكن في مختلف البرامج”.

من جانب آخرأشار وزير السكن أن ما يلاحظ في هذا الصالون الدولي هو تغير الذهنيات لدى العارضين. بالتوجه إلى عقد شراكات وتصدير منتجاتهم إلى الخارج .

وأردف وزير السكن “صالون الباتيماتاك يستقطب في هذه الطبعة 14 دولة. وهو فرصة لتبادل الخبرات بين المنتجين الجزائريين والأجانب”.

وأكد وزير السكن أن الباتيماتاك هو فرصة أيضا لعقد شراكات خاصة في مجال صناعة المصاعد.

وختم وزير السكن “وصلنا إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال حديد الخراسنة ونحن نتوجه اليوم إلى تصديره”.