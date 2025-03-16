عدل 3.. هذا ما يجب فعله عند تحميل وثائق خاطئة

أوضحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، ما يجب فعله، في حال تحميل المسجلين في برنامج عدل 3، وثائق، عن طريق الخطأ.

وأكدت الوكالة، أنه يمكن للمسجل حذف الوثائق التي تم تحميلها عن طريق الخطأ وإعادة تحميل الوثائق الصحيحة من جديد.

وأضافت الوكالة، أنه يمكن للمسجل تصحيح المعلومات التي قام بإدخالها بالخطأ في المنصة أثناء عملية تفعيل الحساب.

كما أوضحت الوكالة، بالنسبة للمتقاعدين، أنه يتم كتابة في مكان مؤسسة العمل، كلمة متقاعد.