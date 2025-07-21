قناة النهار عدل 3..هذا هو موعد الرد على المكتتبين و إعلان النتائج بقلم قناة النهار نشر في 21 جويلية 2025 - 10:44 شارك غرِّد أرسل 107 0 عدل 3..هذا هو موعد الرد على المكتتبين و إعلان النتائج إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/q0sc5 اقرأ أيضا كنزة مرسلي : " جمهوري يسحق نطل عليه لكن صرالي مشكل في حسابي" قناة النهار 05 جويلية الفيميجان..محبوب الناجحين للتعبير عن فرحتهم قناة النهار 20 جويلية والي النعامة يحتسي الشاي في "الشونطي" مع العمال خلال زيارة فجائية للمشروع قناة النهار 09 جويلية جماهير إتحاد العاصمة يستوقفون رئيس الجمهورية لإلتقاط صور معه قناة النهار 06 جويلية صاحبة المرتبة الأولى وطنيا تعبر عن سعادتها للنهار..هذا هو التخصص الذي ستختاره مستقبلا قناة النهار 20 جويلية الشواطئ الصخرية.. ملاذ خطر لشباب يعشقون الهدوء والعزلة قناة النهار 05 جويلية