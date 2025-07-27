عدل 3.. هذه أسباب رفض الملفات وكيفية إرسال الطعون

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، اليوم الأحد، عن نتائج دراسة ومعالجة الملفات للمسجلين في صيغة البيع بالإيجار “عدل3”.

وأوضحت الوكالة، في ردها على المكتتبين، أسباب رفض الملف السكني، للمسجلين الذين لم تقبل ملفاتهم.

ويتم رفض الملف في الحالات الآتية:

عدم إحترام الإجراءات المرتبطة بتسلسل مراحل الإكتتاب وفقا للآجال المحددة. والتصريح بمعلومات كاذبة. والتزوير و/أو إستعمال وثائق مزورة. وتدوين بيانات خاطئة.

وكذا في حالة ما إذا كانت نتائج التحقيقات على مستوى مختلف البطاقات الوطنية إيجابية وكل تحقيق يكشف عدم توفر شروط القابلية.

وأوضحت الوكالة، أن المعنيين لديهم فرصة لارسال الطعون أو لإستكمال ملفاتهم، في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ طالب المسكن عبر المنصة الإلكترونية لإستكمال الوثائق الناقصة في الملف المحمل.

ولفتت الوكالة، إلى أن عدم إرسال الطعن و/أو استكماله في المواعيد المحددة وفقا للآجال والإجراءات التي يحددها المرقي العقاري حسب طبيعة الوثائق المطلوبة، يؤدي إلى رفض طلب السكن.

هذا ويتمكن المسجلون في برنامج “عدل3″، من الإطلاع على النتائج عبر الولوج إلى المنصة www.aadl.dz.

وبعد إدخال المعلومات الخاصة بالمسجل، يجب التوجه إلى خانة اكتتاب ثم الضغط على قبول للإطلاع على نتيجة دراسة ومعالجة الملف.

وبعد الضغط على خانة قبول يظهر للمسجل إشعار، يؤكد القبول المبدئي.

وفي حالة ظهور نتيجة غير مقبول، على المسجل التوجه إلى خانة غير مقبول، أين يظهر إشعار رفض يوضح سبب رفض ملف الاكتتاب، والوثائق التي يجب تحميلها وذلك لأجل إعادة دراسة ومعالجة الملف.

وبخصوص تحميل ملف الطعن، يجب النقر على خانة طعن ثم يقوم المسجل بتحميل الوثائق المطلوبة وبعد الانتهاء من هذه العملية، يظهر إشعار يؤكد تحميل الملف بنجاح.