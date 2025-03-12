عدل 3.. هذه الخطوات لا بدّ منها لاستكمال عملية التسجيل

أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن (عدل AADL) رسميًا، أمس الثلاثاء، المنصة الرقمية المخصصة لمكتتبي برنامج “عدل 3”.

وأوضحت الوكالة، عبر صفحتها على فيسبوك، طريقة تحميل الملف وتفعيل الحساب للمسجلين في برنامج “عدل 3”.

وأضاف بيان الوكالة، الإجراء الذي يجب اتباعه لتفعيل حسابك على المنصة والوصول إلى الخدمات المقدمة.

ونشرت الوكالة فيديو توضيحياً للمسجلين في “عدل 3” كيفية تنزيل ملفاتهم وتفعيل حساباتهم. يتم الولوج إلى المنصة عبر الرابط www.aadl.dz.

وبمجرد تسجيل الدخول، يجب على المستخدم إدخال معلوماته الشخصية لتفعيل حسابه. ومن ثمّ إنشاء كلمة مرور فريدة للمشترك، وبالتالي تأمين الوصول إلى مساحته الشخصية.

بعد التفعيل، يتم تحديث البيانات الشخصية للمشترك وتأكيدها مباشرة عبر المنصة. كما يمكن تنزيل وطباعة المستندات الأساسية، مثل نموذج التسجيل وإعلان الشرف.

وعند بتفعيل حساب المكتتب وتحميل ملفاته، يتم الإنتقال إلى المرحلة استخراج الوثائق الإدارية المطلوبة من قبل وكالة “عدل”.

كما يجب التصديق على هذه الوثائق، وإعادة تحميلها وإدراجها ضمن الملف بصفة رقمية، من خلال مسحها.

ولا بدّ، عند تفعيل الحساب، استخراج وثيقتين ضروريتين للمكتتب من أجل استكمال عملية التسجيل.

ويتعلق الأمر بتحميل: استمارة التسجيل الأولي على المنصة الإلكترونية “عدل 3″، تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالمكتتب، ومعها تصريح شرفي مشترك (بين الزوجين).

ويجب طبع الوثيقتين، ملؤهما، ثم التصديق عليهما بالبلدية وإعادة إدراجهما في نسخة PDF على المنصة مجددا، كما يتم إرفاقهما بوثائق إدارية أخرى تعَدّ ضرورية لقبول الملف.

ولاستكمال التسجيل الأولي، يجب استخراج شهادة الإقامة تثبت محل إقامة المكتتب، على ألّا يتجاوز تاريخ استخراجها 6 أشهر.

وأيضاً بيان الهوية البريدية أو البنكية الذي يحدد رقم حساب المكتتب RIB.

بالإضافة إلى شهادة الراتب التي تسبق تاريخ التسجيل (لشهر جوان 2024) بالنسبة للمكتتبين الموظفين، فيما تطلب شهادة المعاش الأخيرة من المكتتبين المتقاعدين.

في حين على أصحاب المهن الحرة إرفاق ملفهم بأحدث تصريح ضريبي على الدخل (C20)، أو أي وثيقة داعمة أخرى صادرة عن الخدمات المعتمدة.

وبالنسبة المكتتبين المتزوجين، عليهم إرفاق ملفاتهم بوثائق إضافية، تتمثل في البطاقة البيومترية الوطنية للزوج/الزوجة.

وكذا بطاقة الضمان الاجتماعي للزوج/الزوجة، شهادة الزواج، سجل الأحوال المدنية للعائلة يكون ممسوحا ضوئيا من الجهتين.

وأيضا تقديم المستندات المهنية نفسها الخاصة بالزوج/الزوجة، لتدعم تلك الخاصة بالمشترك (شهادة الراتب، أو شهادة المعاش التقاعدي، أو الإقرار الضريبي، حسب الاقتضاء).

وفي الأخير، يتم مسح الوثائق ضوئيا وتحميلها بصيغة PDF، في خانة “الاكتتاب” على ألا يتجاوز حجم الوثائق بذات الصيغة 500 كيلوبايت.

ثم يتم النقر على خانة “الاكتتاب”، مجددا ثم تحديد عرض الملف الممسوح ضوئيا.

وعند الانتهاء من عملية التسجيل على المكتتب الانتظار إلى غاية معالجة ملفه من قبل المصالح المختصة. وبإمكانه متابعة سير العملية عبر حسابه عن طريق خاصية الإشعارات.