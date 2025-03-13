عدل 3.. هذه طريقة الرد على استفسارات وانشغالات المسجلين

ذكرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل AADl”، بالرقم الأخضر (3040) الذي وضعته تحت تصرف المسجلين للإجابة عن استفساراتهم وانشغالاتهم وللحصول على معلومات أوفى بخصوص ملفاتهم.

وبهذا الخصوص، وقف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، خلال زيارة تفقدية له إلى مقر الوكالة على عمل مركز النداء الذي وضعته وكالة “عدل” للرد على تساؤلات المكتتبين، وسجل معالجة أزيد من 1800 اتصال من كافة ولايات البلاد. تخص في معظمها إشكالات ذات طابع معلوماتي، وهذا بعد حوالي 24 ساعة من إطلاق العملية. حسب التوضيحات المقدمة بالمناسبة.

وتعمل هذه الخلية طيلة ساعات اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع. وفقا للشروح التي قدمها ممثلو الوكالة، الذين أشاروا إلى أن معظم الأسئلة التي يتلقاها مركز النداء من المسجلين تنصب حول كيفية الولوج للموقع وكذا الوثائق المطلوب تحميلها في حساب المكتتب.