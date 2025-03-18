عدل 3 .. هل غيرت وظيفتك؟.. إليك ما يجب أن تعرفه!

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن العملية الثانية المتعلقة بفتح حسابات المسجلين ببرنامج عدل 3، وتحميل الملفات وإرسالها، ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة.

وأكد الوزير، أن هذه العملية مفتوحة، وليس لها أجل محدد، وستستمر حتى يتم السماح للمسجلين في عدل 3، بفتح حساباتهم وتحميل ملفاتهم.

ونشرت وكالة عدل عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك أجوية لإستفسارات المسجلين في عدل3.

وجاء جواب الوكالة حول المسجلين الذين قامو بتغيير رقم الهاتف أو إسترجاع الرقم التسلسلي، انه سيتم إستعادة رقم التأكيد عبر رسالة نصية SMS في غضون 48 ساعة لكن بدون إعادة محاولة العملية عدة مرات .

أما حول تحميل RIP و RIB قالت الوكالة أنه يكفي أن يكون لديك شيك بنكي أو بريدي مشطوب تقوم بـ SCAN PDF وتحميله في الخانة المناسبة على أن لا يتجاوز حجم الملف 500K0.

في حين جاء جواب وكالة عدل بخصوص الذين لديهم تاريخ الميلاد السنة دون تحديد الشهر واليوم، يمكنكم ملأ الخانة المتعلقة بالشهر واليوم بـ 01-01-1993 على سبيل المثال.

أما في حال الزوج أو الزوجة لا يعمل أكدت الوكالة أنه على المسجل كتابة ” لاشيء ” في الخانة المحددة لمكان العمل.

أوضحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، ما يجب فعله، في حال تحميل المسجلين في برنامج عدل 3، وثائق، عن طريق الخطأ.

وأكدت الوكالة، أنه يمكن للمسجل حذف الوثائق التي تم تحميلها عن طريق الخطأ وإعادة تحميل الوثائق الصحيحة من جديد.

وأضافت الوكالة، أنه يمكن للمسجل تصحيح المعلومات التي قام بإدخالها بالخطأ في المنصة أثناء عملية تفعيل الحساب.

كما أوضحت الوكالة، بالنسبة للمتقاعدين، أنه يتم كتابة في مكان مؤسسة العمل، كلمة متقاعد.

وفيما يخص إستفسار المسجلين الذين غيروا وظيفتهم ماذا يسجلوا في خانة الوظيفة ومكان العمل فعليهم تسجيل مكان العمل الذي اشتغلوا فيه خلال شهر جوان 2024.