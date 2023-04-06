عدل 3 وبناء المساجد.. وزير السكن يرد

قال وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، إن هناك مليون وحدة سكنية بكل الصيغ قيد الانجاز منها عدل. مشيرا إلى أنه في قانون المالية 2023، تم تسجيل 225 ألف وحدة سكنية.

كما أكد وزير السكن، في رده على أسئلة النواب، أن انشغال الوزارة حاليا يكمن في الانطلاق في تجسيد هذه السكنات. للنظر لاحقا في إمكانية إطلاق برامج أخرى.

وحول إشكالية عدم مرافقة بناء المساجد والمرافق و المؤسسات الأخرى في الأحياء الجديدة، أكد الوزير أن بناء المساجد ليس من صلاحيات الوزارة. مشيرا أن قطاعه يتكفل في إطار الأحياء السكنية المدمجة بدراسة و متابعة و انجاز المنشآت التربوية. و صحية و المؤسسات الأمنية (الأمن الحضري).

كما أشار إلى تسجيل عملية انجاز ثلاثة مساجد في إطار الأحياء السكنية المدمجة بولاية الجزائر (2 في أولاد فايت). و واحد في سيدي عبد الله، موضحا أنهم قيد الانجاز على عاتق الوزارة.

في حين، لفت إلى أن مصالحه تقدمت بطلب تحويل مشروع مسجد القطب بغليزان من مصالح الولاية إلى الوزارة. و هذا بعد التأخر الكبير في الانجاز.

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