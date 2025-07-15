عدل 3..وزير السكن يشدد اللهجة ويكشف موعد الرد على المكتتبين !

شدد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، بخصوص عدل 3. حيث قال إن الرد على المكتتبين في عدل 3 سيكون قبل نهاية جويلية.

وأشار بلعريبي، إلى أن الرد على المكتتبين في عدل 3 بالقبول أو الرفض سيسمح بمواصلة عملية الاكتتاب.

وأضاف وزير السكن، أن سكنات عدل 3 ستكون مزودة بالتدفئة المركزية لأول مرة.

وجاء تصريح وزير السكن على هامش تفقده رفقة وفد وزاري هام أجنحة العارضين. بمناسبة انعقاد أشغال الجمعية العامة الـ 44 لـ “شلتر إفريقيا”.

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