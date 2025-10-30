عدل 3.. وزير السكن يكشف الجديد !

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن تاريخ الانطلاق في مشاريع عدل 3 .

وأشار وزير السكن خلال إعطائه لإشارة انطلاق توزيع السكنات في مختلف الصيغ، إلى أن الانطلاق سيكون خلال الأيام القادمة عبر مختلف ولايات الوطن. مضيفا “حيث تم الانتهاء من جميع الدراسات التقنية والمناقصات الوطنية المتعلقة بانجاز و متابعة 200 ألف وحدة سكنية المبرمجة في الشطر الأول من برنامج عدل 3 في قانون المالية 2025.

وسيشهد شهر نوفمبر الحالي اطلاق في إنجاز 60.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل 3 عبر مختلف ولايات الوطن.

وقال بلعريبي، إن انطلاقا من هذه الديناميكية الجديدة، تعرف الأقطاب الحضرية الـ16 عبر مختلف ولايات الوطن وتيرة أشغال جد متقدمة. وقد بلغت نسبة الإنجاز 65 بالمائة في شطره الأول. وهطذا تمهيدا لإطلاق عمليات توطين أزيد من 109 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 و1220 تجهيز عمومي في هذه الأقطاب.

