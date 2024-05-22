عدل 3.. وزير السكن يكشف الجديد

أكد وزير السكن والعمران والمدينة ان 2024 لم تكن سنة كسائر السنوات من حيث الاعتمادات المالية المسخرة للقطاع.

وقدرت الاعتمادات المالية المسخرة للقطاع بـ 3.13 مليار دج. موجهة لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية. مسكن سيدي عبد الله. إنجاز أحياء مدمجة على شاكلة حي، قطب مدمج مجهز بجميع لواحقه وبتخطيط حضري وتهيئة خارجية للفضاءات.

وعن عدل 3 قال وزير السكن “سننتهي من “عدل” “2” وسننطلق في “عدل 3″ وسنعمل على بناء مستقبل أفضل وعمران جديد وفقا لنمط عصري ومنظور علمي. وهو ما أقررنا مسايرته بحزمة من الإجراءات، منها تحيين ومراجعة النظام الجزائري المضاد للزلازل”.