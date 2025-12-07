عدل 3.. وضع حجر الأساس لـ 2400 وحدة سكنية بولاية معسكر

أشرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، رفقة والي ولاية معسكر، فؤاد عايسي، اليوم الأحد 07 ديسمبر 2025، على وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء 2400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، بالقطب الحضري حمامة بتيزي، على مساحة تقدر بـ 200 هكتار.

في إطار تنفيذ توجيهات وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، الرامية إلى المضي قدماً في عملية توطين برنامج “عدل 3” عبر ولايات الوطن،

ويعَدُّ هذا المشروع المحطة السادسة ضمن سلسلة مشاريع توطين برنامج “عدل 3” على مستوى الوطن. إذ بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توطينها منذ إطلاق البرنامج، بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 16,450 وحدة موزعة على عدة ولايات، منها:

8,050 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي، قسنطينة.

1,600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني البكرات، ولاية ورقلة.

2,000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد، ولاية سعيدة.

1,400 وحدة سكنية بولاية المدية.

1,000 وحدة سكنية ببولحاف الدير، ولاية تبسة.