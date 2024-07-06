عدل 3.. 358 ألف مُكتتب نجح في التسجيل

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن عدد المسجلين في برنامج عدل 3، بلغ 358 ألف مكتتب عبر كامل التراب الوطني إلى غاية الساعة العاشرة صباحا من يوم 06 جويلية 2024.

وأوضح بيان للوكالة، أن الموقع الخاص بالتسجيل في صيغة عدل 3 تم افتتاحه يوم 05 جويلية على الساعة التاسعة مساء (21:00).

كما أن منصة التسجيل في برنامج عدل 3 عرفت بطءا في عملية الولوج إليها وذلك راجع للعدد الكبير من المتصفحين الراغبين في التسجيل.

وتم رصد عشرات المحاولات لاختراق الموقع تم التعامل معها بنجاح من طرف الجهات المختصة مع تحديد المصدر وسوف يتم التعامل معها بما ينص عليه القانون.

هذا وتطمئن وزارة السكن والعمران والمدينة أن عملية التسجيل ستتواصل في المنصة وفقا الرزنامة العمل المسطرة أي من 08 صباحا إلى غاية السادسة مساءً (18:00) كل يوم، حتى يتسنى لكل مواطن التسجيل.

وأكدت أن وزارة السكن والعمران والمدينة تتابع بدقة عملية التسجيل في منصة عدل 3 وستوافيكم دوريا بكل المعلومات.