عدل: 35 ألف مكتتب سيختارون مواقع سكناتهم الشهر المقبل

أعطى وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الثلاثاء، تعليمة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، تقضي بفتح الموقع الالكتروني لفائدة أكثر من 35 ألف مكتتب من دافعي الشطر الأول لاختيار مواقع سكناتهم .

كشف ناصري، خلال اجتماع تقييمي بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع إطارات الوزارة ومدراء السكن والتعمير الجهويين ومدراء الجهويين لوكالة عدل نقلا عن وكالة الأنباء، عن وجود 14.675 وحدة سكنية جاهزة للتسليم، ستوزع بعد رفع الحظر الصحي مباشرة.

منها 5.300 وحدة سكنية تخص العاصمة، من ضمن الهدف المسطر لتوزيع 18 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من 2020.

كما أكد ناصري أن القطاع تمكن من إنهاء المناقصات وفتح الورشات وإطلاق الأشغال بأزيد من 35 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني منها 25 ألف وحدة على تخص ولاية الجزائر.

مشيرا في السياق أنه تم بلوغ 81 بالمائة من الهدف المسطر، في حين تبقى 3.500 وحدة سكنية “20 بالمائة” يتم العمل على استكمال ربطها بالمرافق الضرورية خلال الأيام القادم.